Чи прогнозується спад інфляції у 2026 році, яким буде валютний ринок

Україна завершує рік з економічним зростанням близько 2%. Це не поганий показник для країни, у якій війна.

Про це заявив член ради НБУ Василь Фурман в ефірі Ранок.LIVE.

"Це не погано в умовах великої війни, в умовах постійних блекаутів і те, що ворог нищить пострійно економічний потенціал нашої держави", — пояснив він.

Зазначається, що інфляція в Україні у травні сягала піка майже 16%, а до кінця року знизилася приблизно до 9%. Очікується, що у 2026 році вона продовжить спад і може опуститися до 6,6%.

"Якщо ми говоримо про економічне зростання наступного року, то там так само близько 2%. Дуже важливий показник — це курс української гривні. Цього року ми бачимо, що ситуація є стабільною і контрольованою. Курс української гривні на початок року чи на кінець року незначно відрізняється, тому що Нацбанк проводить політику керованої гнучкості", — каже Фурман.

Ще одним ключовим показником є золото-валютні резерви. На кінець року цифра сягає близько 54 млрд доларів.

"Це дуже велика цифра. На початку повномасштабної війни було близько 28 млрд доларів", — додав він.

Наступного року золото-валютні резерви прогнозуються на рівні понад 53 млрд доларів.

"Можна говорити, що в наступному році ситуація на валютному ринку буде також стабільною і контрольованою", — підсумував експерт.

