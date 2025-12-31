Відео
Головна Новини дня Якою буде ситуація на валютному ринку у 2026 році — прогноз

Якою буде ситуація на валютному ринку у 2026 році — прогноз

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 10:35
Чи прогнозується спад інфляції у 2026 році, яким буде валютний ринок
Валюта. Фото: Reuters

Україна завершує рік з економічним зростанням близько 2%. Це не поганий показник для країни, у якій війна.

Про це заявив член ради НБУ Василь Фурман в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Чи прогнозується спад інфляції у 2026 році

"Це не погано в умовах великої війни, в умовах постійних блекаутів і те, що ворог нищить пострійно економічний потенціал нашої держави", — пояснив він.

Зазначається, що інфляція в Україні у травні сягала піка майже 16%, а до кінця року знизилася приблизно до 9%. Очікується, що у 2026 році вона продовжить спад і може опуститися до 6,6%.

"Якщо ми говоримо про економічне зростання наступного року, то там так само близько 2%. Дуже важливий показник  це курс української гривні. Цього року ми бачимо, що ситуація є стабільною і контрольованою. Курс української гривні на початок року чи на кінець року незначно відрізняється, тому що Нацбанк проводить політику керованої гнучкості", — каже Фурман.

Ще одним ключовим показником є золото-валютні резерви. На кінець року цифра сягає близько 54 млрд доларів.

"Це дуже велика цифра. На початку повномасштабної війни було близько 28 млрд доларів", — додав він.

Наступного року золото-валютні резерви прогнозуються на рівні понад 53 млрд доларів.

"Можна говорити, що в наступному році ситуація на валютному ринку буде також стабільною і контрольованою", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, яку суму назбирати на 2026 рік, щоб не хвилюватися через втрату роботи.

Фінансист Богдан Яремчик пояснив, в яких місцях краще тримати грошову "подушку безпеки".

Україна Новий рік економіка валюта фінанси Новий рік 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
