Прогнози на 2026 від Financial Times — що чекати в новому році

Газета Financial Times. Фото: Historic Newspapers

Журналісти Financial Times підготували прогноз ключових подій, які можуть визначити світ у 2026 році. Аналітики оцінили широкий спектр подій — від подальшого розвитку війни в Україні та політичних змін у США до появи побутових роботів і зростання серйозних ризиків на ринку штучного інтелекту.

Прогноз опублікували на сайті Financial Times.

Реклама

Читайте також:

Що чекає світ у 2026 році

Україна та війна

Аналітики вважають, що президент Володимир Зеленський не погодиться на виведення українських військ із Донбасу, оскільки це суперечить Конституції та несе надто високі ризики для держави. Ідея створення "нейтральної" демілітаризованої зони також виглядає нежиттєздатною — вона не влаштовує ані Київ, ані Москву.

За прогнозом FT, капітуляція України можлива лише у разі раптового й масштабного прориву оборони, що наразі вважається малоймовірним сценарієм.

Політика та влада

У США республіканці можуть втратити більшість у Палаті представників, що створить ризик нового імпічменту Дональда Трампа.

У Європі прогнозують політичну стабільність у Франції та подальшу ізоляцію партії AfD у Німеччині. Натомість британські лейбористи можуть показати слабкі результати, що поставить під загрозу позиції Кіра Стармера.

В Азії Санае Такаїчі, за оцінками аналітиків, збереже посаду прем'єр-міністра Японії, а в Латинській Америці Лула да Сілва знову виграє президентські вибори в Бразилії.

Прогноз на 2026 рік. Фото: Financial Times

Технології та штучний інтелект

2026 року може луснути "бульбашка" штучного інтелекту. Ринок здатен просісти на 10-15%, хоча найбільші технологічні гіганти збережуть стійкість. Попри стрімкий розвиток, ШІ все ще не зможе створити музичний хіт світового рівня.

Водночас FT прогнозує початок ери домашніх роботів-гуманоїдів. Комерційний запуск квантового комп'ютера знову відкладається, хоча технологія вже близька до практичної реалізації.

Економіка та фінанси

Світові центробанки, за винятком Японії, продовжать знижувати процентні ставки. Ціна золота може перевищити 5000 доларів за унцію. Китайський юань не зазнає суттєвого зміцнення, а рівень торговельних мит США припинить зростання.

Очікується хвиля складних банкрутств приватних компаній. Tesla, за прогнозами, й надалі втрачатиме частку ринку в США, Китаї та ЄС. Водночас Африка вперше може обігнати Азію за темпами зростання ВВП.

Геополітика та суспільство

На Близькому Сході не варто очікувати нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

У соціальній сфері збережеться значний гендерний розрив у професійному спорті — за прогнозом FT, жодна жінка-спортсменка не потрапить до топ-50 найбільш високооплачуваних атлетів світу.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, яка буде ситуація на валютному ринку 2026 року.

А також ми розповіли, яких змін чекати українцям у 2026 році.