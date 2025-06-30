Суд отменил дачу показаний Нетаньяху на этой неделе

Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. Фото: DEBBIE HILL

В воскресенье окружной суд Иерусалима отменил запланированные на эту неделю дни дачи показаний премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Причиной этого стал вопрос нацбезопасности.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Что известно

Суд постановил, что два слушания, запланированных на эту неделю для дачи показаний Нетаньяху, будут отменены.

Но на данном этапе суд отказался отменить слушания на следующей неделе, о чем также просил Нетаньяху. В частности, он сослался на "отсутствие определенности" по поводу "соответствующих событий".

Судьи заявили, что рассмотрят новое ходатайство об отмене слушаний на следующей неделе, если оно будет подано позже.

Как пишет издание, адвокат Нетаньяху Амит Хадад подал в пятницу два ходатайства об отмене показаний показаний премьера. Уточняется, что причиной называются дипломатические, национальные и священные с безопасностью вопросы в связи с недавней войной с Ираном, которая на прошлой неделе завершилась прекращением огня.

Но судьи отменили ходатайства адвоката, заявив, что им не было представлено достаточных оснований для их обоснования.

Уже в воскресенье Нетаньяху лично отправился в суд вместе с высшими должностными лицами службы безопасности, чтобы объяснить, почему ему необходима отсрочка.

Судьи в своем решении отметили, что глава военной разведки ЦАХАЛа генерал-майор Шломи Биндер и директор Моссада Дэвид Барнеа присутствовали и дали объяснения, почему Нетаньяху пришлось пропустить запланированные судебные заседания в понедельник и среду.

Вскоре судьи объявили об отмене слушаний на этой неделе из-за "предоставленных объяснений, которые содержали существенные дополнения и изменения по сравнению с основаниями, представленными для предыдущих решений".

Кроме того, суд попросил адвокатов Нетаньяху "приложить все усилия" для того, чтобы в среду вместо премьер-министра дал показания другой свидетель защиты, чтобы как можно меньше задерживать судебный процесс.

По данным общественного вещателя Kan, Барнеа и Биндер заявили суду, что есть возможность изменить облик Ближнего Востока, а для Израиля расширить свой круг мира, в том числе с Сирией. Закрытое слушание длилось 10 минут.

Суды против Нетаньяху

Издание отмечает, что Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем делам против него, а также во взяточничестве по одному из этих дел. Судебный процесс начался в 2020 году и, как ожидается, продлится как минимум до 2027 года, не считая возможных апелляций.

Напомним, недавно Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что Соединенные Штаты нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

Также мы писали, что в ноябре 2024 года Международный уголовной суд выдал ордер на арест Нетаньяху.