Стрелковый хортинг в Запорожье: как обучают детей и военных

Обучение стрельбе. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Запорожье действует Национальная федерация стрелкового хортинга Украины — дисциплина, зародившаяся именно здесь, на земле, где когда-то казаки оттачивали свои боевые навыки. С декабря 2022 года через федерацию прошли полицейские, медики, волонтеры и бойцы ВСУ, Нацгвардии, «Азова» и ССО. Только на Запорожском направлении это около тысячи защитников! А еще — дети от 8 лет.

О том, как работает методика и почему уважение к оружию здесь — не просто слова из устава, узнала специальный корреспондент Новини.LIVE Ксения Клещенко.

Как работает стрелковый хортинг: пневматика, тактика и стрельба в движении

На первый взгляд — обычная тренировка по стрельбе. Но стрелковый хортинг — это не просто работа по мишеням. Он сочетает физическую подготовку, тактические элементы и концентрацию под нагрузкой. Главный инструмент — пневматическое многозарядное газобаллонное оружие. Методику разрабатывали с 2019 года: подбирали оружие, дорабатывали программу, чтобы то, что отрабатывается здесь, — работало там.

"Это пневматическое многозарядное газобаллонное оружие позволяет отрабатывать все аспекты стрельбы в полном объеме. Помимо базовых — ещё специализированные и тактические: и замена магазина, и стрельба в движении, и из-за укрытия, серийная стрельба, перенос огня. Также мы даем юридические разъяснения относительно правил использования оружия: где можно, когда можно, когда нельзя и почему это запрещено", — рассказал Сергей Елин, президент Национальной федерации стрелкового хортинга Украины.

Сергей Елин, президент Национальной федерации стрелкового хортинга Украины. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Почему с оружием нужно обращаться осторожно

Среди тех, кто проводит занятия, — Валерия Сергеевна. Эта юная инструкторша спокойно и уверенно объясняет воспитанникам правила обращения с оружием. Два года назад она сама впервые пришла сюда учиться. Теперь она стоит перед группой и объясняет то, что когда-то объясняли ей. Отец Валерии — военный, и девушка решила пойти по его стопам.

"Чувствую немного страха и гордости за себя, что я обучаюсь этому, имею опыт и хорошо стреляю. Теперь свои знания передаю другим. Надо помнить, что нельзя просто так брать оружие. С ним нужно обращаться очень осторожно — неважно, какое это оружие, игрушечное или боевое. С ним всегда нужно обращаться осторожно", — поделилась своими размышлениями Валерия.

Валерия Сергеева, инструктор. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Стрелковый хортинг в школах: модуль по огневой подготовке для детей Запорожья

Методика настолько безопасна, что сюда приходят дети с 8 лет. Более того — стрелковый хортинг уже частично интегрирован в качестве модуля по огневой подготовке в школьный предмет "Защита Украины". В то время, когда на временно оккупированных территориях враг принудительно учит украинских детей воевать против собственной страны, это приобретает особое значение.

"Наши дети, оставшиеся в Запорожье, все прекрасно понимают. Каждую ночь они слышат взрывы, видят обстрелы, войну. Они понимают, что умение правильно обращаться с оружием — это прежде всего возможность в случае необходимости защитить себя и свою семью", — отметил Сергей Елин.

Стрельбище. Фото: Ксения Клещенко/Новости.LIVE

Как формируется культура обращения с оружием

Программа хортинга — это не только мишени и выстрелы. Это также встречи с ветеранами, патриотические мероприятия, дисциплина. Ребенок, прошедший через это, уже никогда не будет воспринимать оружие как игрушку — и готов указать на нарушение тому, кто не соблюдает правила.

"Наши дети, если видят, что кто-то направил игрушечный пистолет на кого-то, уже говорят: „Так делать нельзя, ты нарушаешь правила техники безопасности“. Это показывает, что ребенок в своем возрасте уже обладает не только культурой обращения с оружием, но и способен сделать замечание тому, кто эти правила нарушает, может донести информацию", — пояснил президент федерации.

Уважение к оружию для Сергея Елина — не просто слова из устава. Однажды ему приснился сон: он с группой в окружении, автомат заклинивает три раза. Проснулся — и побежал в федерацию проверять оружие. Оно заклинило трижды. Ровно как во сне.

"Уважение к оружию должно быть на таком уровне — на сверхчувственном. Тогда ты будешь и чувствовать, и хорошо отрабатывать, и оружие тебя не подведет. На этот раз оружие дало мне сигнал, что ехать нельзя — и, возможно, этим оно спасло жизнь не только мне, но и моей группе", — вспомнил Елин.

Стрелковый хортинг — об умении, которое может спасти жизнь, и об ответственности, которую берут на себя все: от юного ученика до опытного бойца. Ведь именно сейчас это актуально как никогда.

Дети учатся обращаться с оружием. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

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