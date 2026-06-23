Стрельба в Канаде: погиб полицейский, ещё один ранен

Начальник полиции Монреаля сообщает, что в результате перестрелки с летальным исходом погибли полицейский и гражданское лицо. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В канадском Монреале произошла стрельба, в результате которой погибли полицейский, гражданское лицо и вооруженный нападавший. Еще один сотрудник правоохранительных органов получил тяжелые ранения, но находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

Инцидент в Монреале унес жизни полицейского, гражданского лица и нападавшего

Инцидент произошел днем в районе Кот-де-Неж — одном из самых густонаселенных и многонациональных районов города. По данным следствия, нападавший, вероятно, действовал в одиночку. Свидетель сообщил полиции, что видел оружие в окне здания и слышал выстрелы.

Полиция заявила, что подозреваемый был ликвидирован на месте происшествия. Мотивы нападения пока остаются неизвестными.

Министр безопасности провинции Квебек Ян Лафреньер отметил, что правоохранительные органы пока не установили причину стрельбы. Это первый случай почти за 25 лет, когда в Монреале полицейский погиб при исполнении служебных обязанностей. Начальник городской полиции Фади Дагер эмоционально назвал происшествие "ужасом".

Позже стало известно, что погибшим полицейским является 34-летний Мохамед Ламин Бенредуан, который служил в полиции с 2021 года. В ведомстве сообщили, что его память будет почтена, а флаги будут приспущены.

Погибший полицейский. Фото: BBC

Гражданской жертвой стал Майкл Моше Мизрахи, которого представители еврейской общины Монреаля назвали "любимым членом сообщества". В то же время полиция не подтверждает, что нападение носило антисемитский характер.

Гражданская жертва. Фото: BBC

После инцидента в городе было временно приостановлено движение на автомагистралях и работа метро. Власти провинции даже объявили чрезвычайное предупреждение из-за вооруженного нападавшего, которое впоследствии отменили.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что был "шокирован" происшествием, и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Правоохранительные органы продолжают расследование, в частности проверяют возможные мотивы нападавшего и обстоятельства трагедии.

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Канады Дэвид Макгинти подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Оттавы остается неизменной. Также он сообщил о запланированной встрече с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым.

Новини.LIVE сообщали, что Дэвид Макгинти также заявлял, что настало время обсуждать пути завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что Канада продолжит поддерживать Украину и заинтересована в справедливом и результативном завершении конфликта. В то же время канадский министр отметил высокий уровень действий украинских военных.