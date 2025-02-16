Давление на Россию — Столтенберг в Мюнхене сделал заявление

Йенс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

Министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сейчас лучший момент для усиления давления на Россию. По его словам, оккупанты не достигли своих военных целей.

Об этом Йенс Столтенберг заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент Новини.LIVE в воскресенье, 16 февраля.

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Давление на Россию

Столтенберг отметил, что экономика России находится под давлением, а боевые потери — растут.

Бывший генеральный секретарь НАТО отметил, что, несмотря на первоначальные планы по быстрому захвату Украины, война затягивается уже на четвертый год.

"Россия планировала взять Киев за дни, а всю Украину за недели. Сейчас четвертый год войны, а Донбасс еще не взяли. Крупнейшая армия Европы до сих пор не смогла взять Донбасс", — подчеркнул он.

Столтенберг говорит, что Россию истощают санкции, боевые потери и экономический кризис. По его словам, сейчас лучшее время для усиления давления.

Напомним, Столтенберг прокомментировал вероятную "пропасть" между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

Также Столтенберг предостерег от предположений относительно результатов переговоров, подчеркнув, что ситуация на поле боя играет ключевую роль.