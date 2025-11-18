Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов — причина

Произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов — причина

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 13:56
обновлено: 14:12
Произошел сбой в Cloudflare - что известно
Срочная новость

Из-за масштабного сбоя в работе Cloudflare сегодня недоступными оказались многие интернет-сервисы и веб-сайты по всему миру.

Компания Cloudflare, которая отвечает за сеть доставки контента и облачную защиту от атак, столкнулась с технической проблемой, вызвавшей перебои в работе ресурсов, использующих ее инфраструктуру.

Специалисты уже работают над устранением неполадок и восстановлением стабильного доступа к онлайн-сервисам.

Новость дополняется...

Мария Коробова
