Стармер подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Кир Стармер. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своём решении покинуть пост. О своей отставке политик сообщил в ходе официального заявления.

Об этом сообщает Sky News, передает Новини.LIVE.

В Великобритании ожидают начала процесса смены главы правительства

По данным СМИ, политик уже сделал публичное заявление о решении покинуть пост на фоне политического давления внутри Лейбористской партии и роста поддержки других потенциальных кандидатов на пост главы правительства.

Ожидается, что Стармер отдельно объявит подробности своего ухода и переходного периода передачи власти. В Лейбористской партии уже обсуждают возможных преемников, среди которых называют представителей действующего правительства и региональных лидеров.

Политическая ситуация в Великобритании остается напряженной на фоне внутренних разногласий в правящей партии и падения рейтинга правительства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, а также усиление санкционного давления на Россию.

Новини.LIVE сообщали, что в проливе Ла-Манш британские военные остановили нефтяной танкер, который в Великобритании связывают с так называемым "теневым флотом" России. Операция была проведена по поручению премьер-министра Кира Стармера, а в Лондоне её назвали частью мер по противодействию обходу российских санкций.