Стармер: мой преемник не откажется от поддержки Украины

Кир Стармер. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его преемник на этом посту не откажется от поддержки Украины. Он подчеркнул, что важно и в дальнейшем поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию.

Как сообщает Новини.LIVE, Стармер сказал об этом на последней для него встрече "Коалиции желающих".

Что сказал Стармер о позиции преемника в отношении Украины

"Я с первого дня существования «Коалиции» поддержал Украину и знаю, что мой преемник будет продолжать эту политику. Он не откажется от поддержки Украины, потому что Украина стала нашим общим делом в нашу эпоху", — заявил Стармер.

Он также сообщил о принятии первого пакета киберсанкций, направленных против тех, кто занимается киберпреступностью: от атак на энергосистему до вмешательства в экономику.

Отметим, что преемником Стармера на посту премьер-министра Великобритании станет бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Известно, что он последовательно поддерживает Украину, выступает за оказание военной помощи и осуждает агрессию РФ.

Также, работая на посту мэра, Бернем инициировал программы поддержки украинских беженцев и активно участвовал в их расселении и оказании социальной помощи.

Кроме того, Бернем подчеркивал, что именно Великобритания должна сохранять лидерство среди союзников Украины в сдерживании российской агрессии.

Как сообщали Новини.LIVE, в конце июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов.

Также мы писали, что во время пресс-конференции "Коалиции желающих" Зеленский рассказал, что Франция предоставит Украине дополнительные средства ПВО и ракеты к ним. Кроме того, будут предоставлены лицензии на производство ракет.