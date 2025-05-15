Переговоры Украины и России в Турции — почему не приехал Буданов

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

В Турцию прибыли представители всех украинских разведок, но без руководителя ГУР Кирилла Буданова. Делегацию по безопасности возглавляет глава СБУ Василий Малюк.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Турции в четверг, 15 мая, в ответ на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Почему нет Буданова на переговорах с РФ

Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах в Турции имеет всех необходимых представителей разведывательного и военного сектора.

"У нас есть представители всех разведок. Внешней разведки, представители ГУР, представители Службы безопасности. Главный вопрос — это безопасность. Поэтому возглавляет этот блок, блок безопасности, один человек — глава Службы безопасности Украины. Так же, как и есть начальник Генерального штаба, но нет главнокомандующего. Потому что есть соответствующие обязанности. Мы можем привезти всех сюда, но мне кажется достаточно этой группы", — сказал глава государства.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский назвал ключевую задачу на переговорах в Турции.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и российской делегации может перенестись.