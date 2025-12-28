Видео
Главная Новости дня Стало известно, чем Трамп угощает украинскую делегацию

Стало известно, чем Трамп угощает украинскую делегацию

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 22:20
Визит Зеленского в США — чем угощает Трамп
Переговоры Украины и США. Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский и украинская делегация 28 декабря прибыли на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Американский лидер угощал украинскую команду обедом.

Об этом пишет Sky News.

Чем Трамп угощает украинскую делегацию

Украинская и американская делегации начали переговоры в Мар-а-Лаго. Наряду с Трампом присутствуют государственный секретарь США Марко Рубио, министр обороны США Пит Гегсет, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Также присутствует председатель Объединенного комитета начальников штабов и высший военный офицер США генерал Дэн Кейн.

Как известно, на обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого Трампа.

В то же время репортер DW сообщил, что персонал Мар-а-Лаго кормит журналистов, пока продолжаются переговоры Трампа и Зеленского за закрытыми дверями.

Отмечается, что Дональд Трамп лично распорядился накормить прессу. Им раздают сосиски в тесте, стейки, картофель-фри, креветки в кокосовой стружке, печенье и воду.

null
Скриншот сообщения репортера

Напомним, Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским. Их разговор длился более часа.

По словам президента США, российский диктатор хочет заключить мирное соглашение. Он подчеркнул, что у Путина "серьезные намерения".

США переговоры Дональд Трамп блюда обед
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
