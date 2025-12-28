Візит Зеленського у США — чим пригощає Трамп

Переговори України і США. Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський та українська делегація 28 грудня прибули на переговори з президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Американський лідер пригощав українську команду обідом.

Про це пише Sky News.

Чим Трамп пригощає українську делегацію

Українська та американська делегації розпочали переговори у Мар-а-Лаго. Поряд з Трампом присутні державний секретар США Марко Рубіо, міністр оборони США Піт Гегсет, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Також присутній голова Об'єднаного комітету начальників штабів і найвищий військовий офіцер США генерал Ден Кейн.

Як відомо, на обіді у резиденції американського президента українську делегацію пригощають курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа.

Водночас репортер DW повідомив, що персонал Мар-а-Лаго годує журналістів, поки тривають перемовини Трампа і Зеленського за зачиненими дверима.

Зазначається, що Дональд Трамп особисто розпорядився нагодувати пресу. Їм роздають сосиски в тісті, стейки, картоплю-фрі, креветки в кокосовій стружці, печиво та воду.

Скриншот допису репортера

Нагадаємо, Трамп поговорив з Путіним перед зустріччю із Зеленським. Їхня розмова тривала понад годину.

За словами президента США, російський диктатор хоче укласти мирну угоду. Він наголосив, що у Путіна "серйозні наміри".