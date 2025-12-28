Візит Зеленського у США — чим пригощає Трамп

Стало відомо, чим Трамп пригощає українську делегацію
Президент Володимир Зеленський та українська делегація 28 грудня прибули на переговори з президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Американський лідер пригощав українську команду обідом.
Про це пише Sky News.
Чим Трамп пригощає українську делегацію
Українська та американська делегації розпочали переговори у Мар-а-Лаго. Поряд з Трампом присутні державний секретар США Марко Рубіо, міністр оборони США Піт Гегсет, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Також присутній голова Об'єднаного комітету начальників штабів і найвищий військовий офіцер США генерал Ден Кейн.
Як відомо, на обіді у резиденції американського президента українську делегацію пригощають курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа.
Водночас репортер DW повідомив, що персонал Мар-а-Лаго годує журналістів, поки тривають перемовини Трампа і Зеленського за зачиненими дверима.
Зазначається, що Дональд Трамп особисто розпорядився нагодувати пресу. Їм роздають сосиски в тісті, стейки, картоплю-фрі, креветки в кокосовій стружці, печиво та воду.
Нагадаємо, Трамп поговорив з Путіним перед зустріччю із Зеленським. Їхня розмова тривала понад годину.
За словами президента США, російський диктатор хоче укласти мирну угоду. Він наголосив, що у Путіна "серйозні наміри".
Читайте Новини.LIVE!