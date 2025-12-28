Відео
Головна Новини дня Стало відомо, чим Трамп пригощає українську делегацію

Стало відомо, чим Трамп пригощає українську делегацію

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 22:20
Візит Зеленського у США — чим пригощає Трамп
Переговори України і США. Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський та українська делегація 28 грудня прибули на переговори з президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Американський лідер пригощав українську команду обідом.

Про це пише Sky News. 

Читайте також:

Чим Трамп пригощає українську делегацію

Українська та американська делегації розпочали переговори у Мар-а-Лаго. Поряд з Трампом присутні державний секретар США Марко Рубіо, міністр оборони США Піт Гегсет, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Також присутній голова Об'єднаного комітету начальників штабів і найвищий військовий офіцер США генерал Ден Кейн. 

Як відомо, на обіді у резиденції американського президента українську делегацію пригощають курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа.

Водночас репортер DW повідомив, що персонал Мар-а-Лаго годує журналістів, поки тривають перемовини Трампа і Зеленського за зачиненими дверима.

Зазначається, що Дональд Трамп особисто розпорядився нагодувати пресу. Їм роздають сосиски в тісті, стейки, картоплю-фрі, креветки в кокосовій стружці, печиво та воду. 

null
Скриншот допису репортера

Нагадаємо, Трамп поговорив з Путіним перед зустріччю із Зеленським. Їхня розмова тривала понад годину. 

За словами президента США, російський диктатор хоче укласти мирну угоду. Він наголосив, що у Путіна "серйозні наміри". 

США переговори Дональд Трамп страви обід
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
