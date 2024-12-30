Когда состоится НМТ в 2025 году - график МОН

Дети на экзамене. Иллюстративное фото: Freepik

Министерство образования и науки в понедельник, 30 декабря, обнародовало календарный план проведения национального мультипредметного теста в 2025 году. Известно, что будут основные и дополнительные сессии.

Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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Как пройдет НМТ-2025

Так, в 2025 году основные сессии будут длиться 14 мая-25 июня, а дополнительные — 14-25 июля. Поэтому будет предусмотрено два периода регистрации для участия в тестировании: основной продлится с 6 марта до 3 апреля включительно, а до 8 апреля зарегистрированные смогут в персональном кабинете внести изменения.

В то же время во время периода с 9 до 14 мая участники смогут зарегистрироваться для прохождения НМТ во время дополнительных сессий. Речь идет о тех лицах, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам и тех, кому было отказано в регистрации на основной. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая 2025 года.

Календарь НМТ

С 4 мая для участников основных сессий появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения с датой, временем и местом проведения НМТ. А для дополнительных — с 11 июля.

Кроме того, информация о результатах основных сессий НМТ будет размещена в персональных кабинетах участников до 4 июля, дополнительных — до 30 июля.

Напомним, с 23 декабря в Украине стартовала регистрация на сертификацию учителей, которая продлится до 9 января 2025 года. В МОН объяснили, как это повлияет на зарплаты.

А Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в комментарии Новини.LIVE заявил, что в Украине нет школ, в которых бы работали педагоги без сертификата на уровень владения государственным языком.