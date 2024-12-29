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Чи говорять вчителі та учні українською, — реакція Омбудсмена

29 грудня 2024 06:44
Галина Остаповець - Журналіст
Українська мова у школах - оцінка омбудсмена - новини
Тарас Кремінь. Фото: Скриншот відео
Галина Остаповець - Журналіст

В Україні немає таких шкіл, де би працювали педагоги без сертифікату на рівень володіння державною мовою. Однак цей процес мають також контролювати і директори шкіл, і засновники освітніх закладів в особі міських голів та представників Міністерства освіти.

Про це Новини.LIVE сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Політик також нагадав 21 статтю мовного Закону, яка передбачає застосування української мови у закладах освіти. Від Міносвіти просять конкретизувати, що є освітнім процесом і україномовним середовищем, і які можуть бути покарання для педагогічних працівників у разі невиконання Закону.

"Важливо, щоб міністр тримав руку на пульсі у тісній співпраці із Уповноваженим із захисту державної мови", — додав Кремінь.

Також, за його словами, на фоні інерційного реукраїнізаційного процесу, коли частина людей почала застосовувати режим двомовності, зʼявляються випадки порушення Закону про мову з боку спортсменів, депутатів, чиновників, у сфері обслуговування.

Відтак держава в особі, зокрема, Міністерства культури та стратегічних комунікацій, повинна задіювати максимальний ресурс. Найближчим часом заплановано обговорення виконання державної мовної програми, недоліків, які зустрічаються, і пріоритетів на 2025 рік.

"Питання інформаційної безпеки нашого мовного фронту, який страждає через спроби окупантів вдарити по нашій ідентичності, — один із головних факторів нашої безпеки. Будь-яка загроза українській мові дорівнює загрозі національній безпеці", — нагадав Кремінь.

Як Уповноважений із захисту державної мови, політик ще раз закликав усіх користуватися українською мовою і вимагати захисту своїх прав у цьому питанні. Окрім того, робити все можливе, аби наші діти комфортно почували себе в українськомовному середовищі.

Нагадаємо, за словами Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, врегулювання питання української мови у сфері Інтернету — один із важливих компонентів вступу України до ЄС. Відтак в Україні планують суттєві зміни у законодавстві.

Окрім того, згідно із новим рішенням Кабінету міністрів, поліцейські та працівники ДСНС повинні володіти англійською мовою.

освіта російська мова Україна українська мова пропаганда

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