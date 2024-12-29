Украинский язык в школах - оценка омбудсмена - новости

Тарас Креминь. Фото: Скриншот видео

В Украине нет таких школ, где бы работали педагоги без сертификата на уровень владения государственным языком. Однако этот процесс должны контролировать и директора школ, и учредители образовательных учреждений в лице городских председателей и представителей Министерства образования.

Об этом Новини.LIVE сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Политик также напомнил о 21-й статье языкового Закона, которая предусматривает применение украинского языка в учебных заведениях. От Минобразования просят конкретизировать, что является образовательным процессом и украиноязычной средой, и какие могут быть наказания для педагогических работников в случае невыполнения Закона.

"Важно, чтобы министр держал руку на пульсе в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по защите государственного языка", — добавил Кремень.

Также, по его словам, на фоне инерционного реукраинизационного процесса, когда часть людей начала применять режим двуязычия, появляются случаи нарушения Закона о языке со стороны спортсменов, депутатов, чиновников, в сфере обслуживания.

Следовательно, государство в лице, в частности, Министерства культуры и стратегических коммуникаций, должно задействовать максимальный ресурс. В ближайшее время запланировано обсуждение выполнения государственной языковой программы, встречающихся недостатков и приоритетов на 2025 год.

"Вопрос информационной безопасности нашего языкового фронта, страдающего из-за попыток оккупантов ударить по нашей идентичности, — один из главных факторов нашей безопасности. Любая угроза украинскому языку равна угрозе национальной безопасности", — напомнил Кремень.

Как уполномоченный по защите государственного языка, политик еще раз призвал всех пользоваться украинским языком и требовать защиты своих прав в этом вопросе. Кроме того, делать все возможное, чтобы наши дети комфортно чувствовали себя в украиноязычной среде.

Напомним, по словам Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, урегулирование вопроса украинского языка в сфере Интернета — один из важных компонентов вступления Украины в ЕС. Следовательно, в Украине планируют существенные изменения в законодательстве.

Кроме того, согласно новому решению Кабинета министров, полицейские и работники ГСЧС должны владеть английским языком.