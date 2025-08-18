США готовы помогать ЕС защищать Украину — заявление Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейские лидеры стремятся защитить Украину. США готовы их поддержать.

Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским 18 августа заявил Дональд Трамп.

Реклама

Читайте также:

Защита Украины после войны

Репортер спросил Трампа, готов ли тот отправить американские войска в Украину, чтобы тем самым подтолкнуть Зеленского к заключению мирного соглашения. В ответ американский лидер заявил, что защищать украинцев готовы самые большие люди Европы, а Штаты им будут помогать.

"Они все приехали из Европы — самые большие люди в Европе. И они хотят предоставить защиту. Они очень сильно чувствуют это, и мы им в этом поможем. Я считаю, что очень важно довести дело до конца", — подчеркнул Трамп.

Напомним, президент США считает возможной трехстороннюю встречу с президентами Украины и РФ. Правда, сначала должен успешно пройти саммит с Зеленским.

Также мы сообщали, что Трамп доволен переговорами с Путиным. По его мнению, удалось достичь существенного прогресса.