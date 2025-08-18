Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США будут защищать Украину — заявление Трампа

США будут защищать Украину — заявление Трампа

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 20:55
США готовы помогать ЕС защищать Украину — заявление Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейские лидеры стремятся защитить Украину. США готовы их поддержать.

Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским 18 августа заявил Дональд Трамп.

Реклама
Читайте также:

Защита Украины после войны

Репортер спросил Трампа, готов ли тот отправить американские войска в Украину, чтобы тем самым подтолкнуть Зеленского к заключению мирного соглашения. В ответ американский лидер заявил, что защищать украинцев готовы самые большие люди Европы, а Штаты им будут помогать.

"Они все приехали из Европы — самые большие люди в Европе. И они хотят предоставить защиту. Они очень сильно чувствуют это, и мы им в этом поможем. Я считаю, что очень важно довести дело до конца", — подчеркнул Трамп.

Напомним, президент США считает возможной трехстороннюю встречу с президентами Украины и РФ. Правда, сначала должен успешно пройти саммит с Зеленским.

Также мы сообщали, что Трамп доволен переговорами с Путиным. По его мнению, удалось достичь существенного прогресса.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп помощь война в Украине
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации