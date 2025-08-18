США готовы помогать ЕС защищать Украину — заявление Трампа

США будут защищать Украину — заявление Трампа
Европейские лидеры стремятся защитить Украину. США готовы их поддержать.
Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским 18 августа заявил Дональд Трамп.
Защита Украины после войны
Репортер спросил Трампа, готов ли тот отправить американские войска в Украину, чтобы тем самым подтолкнуть Зеленского к заключению мирного соглашения. В ответ американский лидер заявил, что защищать украинцев готовы самые большие люди Европы, а Штаты им будут помогать.
"Они все приехали из Европы — самые большие люди в Европе. И они хотят предоставить защиту. Они очень сильно чувствуют это, и мы им в этом поможем. Я считаю, что очень важно довести дело до конца", — подчеркнул Трамп.
Напомним, президент США считает возможной трехстороннюю встречу с президентами Украины и РФ. Правда, сначала должен успешно пройти саммит с Зеленским.
Также мы сообщали, что Трамп доволен переговорами с Путиным. По его мнению, удалось достичь существенного прогресса.
