Пошлины США против стран — Россия попала в список

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины для более чем 80 стран после решения Верховного суда. В список, в частности, вошли Россия, Канада, Мексика и страны Евросоюза. Для большинства товаров ставка составит от 10% до 12,5%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

Новые пошлины США для более чем 80 стран

Отмечается, что новые тарифы заменили предыдущие глобальные пошлины, которые Верховный суд США отменил, признав их незаконными. Администрация Трампа ввела новые ограничения, воспользовавшись другими положениями торгового законодательства.

Новые ограничения обосновали тем, что основные экономические партнеры не приняли надлежащих мер по борьбе с принудительным трудом. По данным издания, Россия, в частности, подпадает под американское расследование по борьбе с принудительным трудом. РФ указана в перечне стран, в отношении которых применяется ставка 12,5%.

Отдельно Трамп анонсировал 50-процентные пошлины на широкий перечень товаров из Канады, которые должны вступить в силу уже в августе.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в мае Трамп отменил пошлины на шотландский виски. Такое решение президент принял после встречи с Чарльзом III.

Также сообщалось, что недавно сенаторы США представили обновленную версию законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России. Новая версия документа смягчает угрозу введения тарифов против Китая, Индии и других импортеров российской нефти и газа.