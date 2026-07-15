Санкции США против России - пакет Грэма урезали

Покойный сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Сенаторы США во вторник представили обновленную версию законопроекта о санкциях против России, инициатором которого было покойной сенатор Линдси Грэм. Уже известно, что новая версия документа смягчает угрозу введения тарифов против Китая, Индии и других импортеров российской нефти и газа, если сравнивать ее с первой версией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что известно о пакете санкций Грэма против России

Важно отметить, что данный законопроект, который поддержали как сенаторы от Республиканской партии, так и Демократической — направлен на введения пошлин против стран, которые покупают российские энергоносители. Документ в том числе имел цель оказать давление на Китай и Индию и снизить зависимость этих стран от РФ.

Помощники сенаторов сообщили, что законопроект поддержали 26 человек, и ожидают, что в течение нескольких часов их число увеличится. Они выразили оптимизм по поводу Ланса на принятие документа.

При этом как пишет Reuters, в законопроект были внесены изменения, которые отличают документ от первоначальной его версии.

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Новая версия законопроекта снижает пошлины, которые могли быть введены для сторонних покупателей российской нефти и природного газа. В частности, вместо 500% пошлин теперь предлагаются 100% для пяти крупнейших покупателей энергоносителей РФ.

Также предусмотрено исключение для стран, которые импортируют менее 15% российского экспорта природного газа и предпринимают значительные шаги по сокращению этого импорта, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию.

По словам помощников, в пятерку крупнейших покупателей российской нефти входят Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а крупнейшими импортерами российского природного газа являются Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.

Помимо этого, как пишет Reuters, мера предусматривает ввод санкций против теневого флота российских танкеров, не зависящих от западных морских перевозок. Кроме того, документ предусматривает санкции против российских финансовых институтов, включая Центробанк РФ, и против крупнейших государственных энергетических проектов России, включая "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 1", "2" и "3".

Также новая версия включает положение, которое позволяет президенту США Дональду Трампу отменить санкции, если он посчитает, что это отвечает национальным интересам США.

Как сообщали Новини.LIVE, в СМИ была информация, что Трамп таки поддержит пакет санкций против России, который инициировал Линдси Грэм.

Также мы писали, что в ходе общения с прессой Трамп публично заявил, что законопроект о санкциях против РФ имеет "хорошие шансы" на принятие.