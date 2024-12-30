Еще 15 млрд долларов от замороженных активов РФ США выделили Украине

Кабинет Министров Украины. Фото: Минфин

Украина получит от Соединенных Штатов Америки дополнительную финансовую помощь. Речь идет о 15 миллиардах долларов. Это средства от замороженных активов РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в понедельник, 30 декабря.

Читайте также:

США выделяет Украине 15 млрд долларов

Как отметил Шмыгаль, Министерство финансов Украины подписало соглашение со Всемирным банком о выделении Украине 15 млрд долларов. Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

"Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы. Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины", — сообщил Шмыгаль.

Сообщение Дениса Шмыгаля о выделении 15 млрд долларов для Украины. Фото: скриншот

Напомним, США выделили Украине почти 2,5 млрд долларов. Это последний пакет помощи от Джо Байдена на его посту президента.

150 миллионов евро от Европейского Союза получила Украина. Эти средства направят, в частности, на питание детей в школах.