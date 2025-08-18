Трамп заявил, что США организуют трехстороннюю встречу

Дональд Трамп. Фото: Reuters

США попытаются организовать трехстороннюю встречу. Речь идет о саммите Трампа, Путина и Зеленского.

Об этом президент США заявил 18 августа во время встречи с президентом Украины.

Организация трехсторонней встречи

"Мы попробуем организовать трехстороннюю встречу президентов и посмотрим, сможем ли закончить войну", — отметил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что трехсторонняя встреча возможна. Правда, для того, чтобы она состоялась, должна успешно пройти встреча с Владимиром Зеленским.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп считает переговоры с Путиными успешными. По его мнению, удалось достичь существенного прогресса.