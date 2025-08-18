Трамп заявил, что США организуют трехстороннюю встречу

США организуют трехстороннюю встречу — заявление Трампа
Дата публикации 18 августа 2025 22:06
Дональд Трамп. Фото: Reuters
США попытаются организовать трехстороннюю встречу. Речь идет о саммите Трампа, Путина и Зеленского.
Об этом президент США заявил 18 августа во время встречи с президентом Украины.
Организация трехсторонней встречи
"Мы попробуем организовать трехстороннюю встречу президентов и посмотрим, сможем ли закончить войну", — отметил американский лидер.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что трехсторонняя встреча возможна. Правда, для того, чтобы она состоялась, должна успешно пройти встреча с Владимиром Зеленским.
Также мы сообщали, что Дональд Трамп считает переговоры с Путиными успешными. По его мнению, удалось достичь существенного прогресса.
