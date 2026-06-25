США отменяют санкции против РФ: из списка исключены семь россиян
Соединенные Штаты приняли решение о частичном ослаблении санкционного давления в отношении России. Из санкционных списков исключены семь российских граждан, два судна и две компании из Турции. Изменения внесены в список SDN.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства финансов США.
Вашингтон отменяет санкции против россиян
Министерство финансов США обновило перечень санкций, исключив из него ряд физических и юридических лиц. Речь идет о семи гражданах Российской Федерации, двух судах и двух компаниях, зарегистрированных в Турции.
В сообщении американского ведомства не уточняются причины принятия решения.
В частности, из списка граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) были изъяты семь россиян:
- Иван Потанин — сын олигарха Владимира Потанина, руководителя "Норильского никеля";
- Герман Билоус — заместитель председателя правления "Новикомбанка";
- Ирина Кремлева — член правления банка "ФК Открытие";
- Виктор Николаев — член правления банка "ФК Открытие";
- Надежда Черкасова — член правления банка "ФК Открытие";
- Михаил Клюкин — член наблюдательного совета "Совкомбанка";
- Максим Смирнов — гражданин РФ.
Также из санкционного списка исключены два судна — "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов". Это сухогрузы, связываемые с государственной транспортной лизинговой компанией РФ.
Кроме того, из списка убрали две турецкие компании : производителя лифтов IDA Asansor, ранее обвинявшегося в обходе санкций и поставке продукции для российского оборонного сектора, а также Dein Danismanlik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi.
Новини.LIVE информировали, что Европейский Союз планирует изменить подход к продлению санкций против России и увеличить их срок действия с шести месяцев до одного года. Предварительное согласие на такое решение уже дали, в частности, Венгрия и Словакия, а официальное утверждение ожидается в ближайшее время.
Новини.LIVE также писали, что в июне 2026 года Великобритания объявила о новом пакете энергетических санкций против России, направленном прежде всего против ее "теневого флота". Ограничения должны перекрыть поставки российского сжиженного газа и снизить доходы Кремля от энергоресурсов.
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