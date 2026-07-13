США нанесли новые удары по Ирану: впервые применили морские дроны
В ночь на понедельник, 13 июля, американские военные нанесли удар по Ирану. Причиной обстрела стали удары по гражданским судам в Ормузском проливе, которые наносит Тегеран. Для атаки США впервые применили морские дроны.
Об этом со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) сообщает Новини.LIVE.
Что известно об ударах по Ирану в ночь на 13 июля
"Начался запуск дополнительных ударов по Ирану, чтобы продолжить ослабление его способности атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив. Главнокомандующий поручил провести эти удары, чтобы привлечь иранское командование к ответственности", — говорится в сообщении.
Во время операции американцы впервые применили не только авиацию, боевые корабли и воздушные дроны, но и морские дроны-камикадзе. Под прицелом оказались системы ПВО, береговые радары, ракетные и дронные средства, а также малые катера.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Reuters и The Times of Israel сообщал, что в ночь на 9 июля американцы обстреляли Иран. Таким образом американцы ответили на обстрел трех судов в Ормузском проливе 7 июля. Под удар американских войск попал железнодорожный мост, соединяющий Россию и Китай.
Также Новини.LIVE со ссылкой на президента США Дональда Трампа писал, что американские военные 28 июня атаковали ряд иранских объектов. Под ударом оказались береговые радиолокационные станции, хранилища ракет и беспилотников. Американский лидер заявил, что причиной атаки является нарушение Соглашения о прекращении огня.
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