США начали третью подряд ночь ударов по Ирану: Трамп назвал цель
США в ночь на 14 июля вновь начали наносить удары по Ирану, и это уже третья подряд ночь атак. В то же время президент США Дональд Трамп дал понять, что столкновения происходят из-за контроля над Ормузским проливом.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х и трансляцию выступления Трампа.
Что известно о новых ударах США по Ирану
"Сегодня... Центральное командование США по указанию главнокомандующего начало третью ночь подряд ударов по Ирану. Эти удары продолжат наносить серьезный ущерб иранским силам и ослабят их способность атаковать мирных жителей и коммерческие суда в Ормузском проливе", — говорится в заявлении CENTCOM.
Параллельно президент США Дональд Трамп вновь пообщался с журналистами в Овальном кабинете. Он сказал, что США в конечном итоге будут контролировать Ормузский пролив.
"Сегодня вечером мы атакуем их и лишаем всех их возможностей в отношении пролива, Ормузского пролива, и я думаю, в конце концов мы просто возьмем все под контроль", — сказал Трамп.
На вопрос о том, как долго по его мнению, продлится война, он ответил, что по его мнению, конфликт развивается очень быстро.
Также Трамп сказал, что "вчера" у США и Ирана "была договоренность" и "все было уже решено". Однако потом Тегеран расторг эту договоренность, так как обнаружил, что в ней есть что-то, "что им не понравилось".
К слову, вечером 13 июля в CENTCOM заявили, что начиная с 14 июля в 16:00 (по Киеву в 23:00) войска США возобновят блокаду иранских портов.
Что говорят в Иране и не только
Иран тем временем заявил, что нанес удары по американским военным объектам в Кувейте с помощью дронов, а также выпустил крылатые ракеты по американскому военно-морскому судну, о чем пишет CNN со ссылкой на иранские СМИ.
Согласно заявлению Ирана, дрон нанес удары по системам связи, топливным бакам, зенитному ракетному комплексу Patriot, наблюдательной вышке и складу боеприпасов на территории, которую Иран назвал американской военной базой в Кувейте.
Параллельно в Минобороны ОАЭ написали в Х, что два танкера ОАЭ "Момбаса" и "Бахия" подверглись атаке иранских крылатых ракет. В результате обстрела погиб один член экипажа и 8 человек получили ранения.
Также организация по обеспечению морской торговли Британии (UKMTO) сообщила, что ей поступило сообщение об инциденте с танкером в 40 морских милях от севера города Калхат (Оман).
Что известно о других атаках США по Ирану
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 13 июля США тоже нанесли серию ударов по Ирану. И в ходе этой атаки американские войска впервые применили морские дроны-камикадзе.
Также мы писали, что в ходе атаки в ночь на 9 июля США атаковали в Иране железнодорожный мост, который соединяет Россию и Китай. Москва и Пекин использовали его для торговли.
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