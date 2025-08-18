Трамп заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности

Дональд Трамп. Фото: AP

США будут причастны к предоставлению гарантий безопасности Украине. Речь идет о большом количестве помощи.

Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с Владимиром Зеленским 18 августа.

Реклама

Читайте также:

Что говорит Трамп относительно гарантий безопасности

По словам американского лидера, от Штатов будет зависеть определенная форма гарантий безопасности. Будет хорошо, поскольку ожидается большое количество помощи.

"Они (украинцы, — Ред.) являются первой линией обороны, потому что они там, но мы также собираемся им помочь. Мы будем вовлечены, когда это произойдет", — заявил президент США.

Напомним, Трамп считает, что трехсторонняя встреча может состояться. Правда, чтобы это произошло, должна успешно пройти встреча с Зеленским.

Также мы сообщали, что президент США считает свои переговоры с Путиным прогрессивными. По его мнению, в дальнейшем могут быть определенные результаты.