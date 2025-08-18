Трамп заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности

США присоединятся к гарантиям безопасности — обещание Трампа
США будут причастны к предоставлению гарантий безопасности Украине. Речь идет о большом количестве помощи.
Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с Владимиром Зеленским 18 августа.
Что говорит Трамп относительно гарантий безопасности
По словам американского лидера, от Штатов будет зависеть определенная форма гарантий безопасности. Будет хорошо, поскольку ожидается большое количество помощи.
"Они (украинцы, — Ред.) являются первой линией обороны, потому что они там, но мы также собираемся им помочь. Мы будем вовлечены, когда это произойдет", — заявил президент США.
Напомним, Трамп считает, что трехсторонняя встреча может состояться. Правда, чтобы это произошло, должна успешно пройти встреча с Зеленским.
Также мы сообщали, что президент США считает свои переговоры с Путиным прогрессивными. По его мнению, в дальнейшем могут быть определенные результаты.
