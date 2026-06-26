США больше не являются нейтральным посредником между Украиной и РФ: заявление Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

США официально подписали документ, который подтверждает их активную поддержку Украины. Отныне Вашингтон не занимает позицию нейтрального посредника в отношениях между Киевом и Москвой. Такое решение укрепит международную коалицию, защищающую интересы украинского государства.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Антибе, передает Новини.LIVE.

Как изменилась позиция США касательно войны между РФ и Украиной

"Впервые США подписали вместе с нами документ, в котором четко сказано, что они больше не являются нейтральными посредниками, а вместе с нами поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывают военную и энергетическую помощь, а также поддерживают санкции против России", — заявил французский лидер.

По его мнению, такой шаг является настоящим изменением и свидетельствует о том, что США, Канада, Япония и европейские страны на данный момент имеют схожее отношение к российско-украинской войне.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона сообщал, что французские военно-морские силы задержали судно Deliver, которое входит в состав теневого флота РФ. Плавсредство остановили возле берегов Сицилии. Оно нарушило нормы морского права.

Также Новини.LIVE со ссылкой на лидера Франции писал, что президент США Дональд Трамп до недавнего времени считал, что Украина проигрывает войну, поэтому настаивал на скорейшем достижении мирного соглашения. На данный момент американский политик изменил свое мнение. Он видит, что украинцы — мужественные и находчивые люди.