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Главная Новости дня Макрон заявил о перехвате танкера Deliver у берегов Сицилии

Макрон заявил о перехвате танкера Deliver у берегов Сицилии

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Дата публикации 25 июня 2026 14:55
Французские военные перехватили российский танкер теневого флота
Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Сара Мейссонье

Недалеко от Сицилии французские военно-морские силы задержали судно «Deliver», входящее в состав российского теневого флота. Задержание произошло из-за нарушения этим судном норм морского права.

Об этом в четверг, 25 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X, передает Новини.LIVE.

У берегов Сицилии задержали российский танкер с нефтью

По словам французского лидера, буквально за несколько дней до перехвата танкера у сицилийского побережья аналогичную успешную операцию против теневого флота провела Великобритания.

Президент Франции также выступил с жестким предупреждением в адрес Москвы.

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«Мы не позволим теневому флоту уклоняться от санкций и финансировать военные усилия России. Европа настроена решительно. Она приложит все необходимые усилия, чтобы увеличить издержки войны для России и обеспечить установление прочного и долгосрочного мира в Украине», — добавил глава Франции.

Ранее, как сообщал Новини.LIVE, в Швеции еще 6 июня местный окружной суд принял решение вернуть Украине арестованное судно Caffa. Этот сухогруз ранее был задержан по подозрению в транспортировке сырья или товаров, которые россияне разграбили на временно оккупированных украинских территориях.

А 14 июня в Ла-Манше британские силы по распоряжению премьера Кира Стармера провели успешную операцию по перехвату нефтяного танкера. Позже, 16 июня, на встрече лидеров «Группы семи» Великобритания представила обширный пакет санкций для подавления «теневого флота» Кремля. Тогда же Стармер подписал двухлетний договор о гарантированных поставках топлива на украинские АЭС, чтобы надежно защитить ядерную энергетику Украины от российского влияния.

Франция Эммануэль Макрон танкер Теневой флот РФ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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