Срыв наступления россиян на Запорожье: командир РДК назвал причину

Командир РДК Денис Капустин. Фото: УНІАН

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Отключение Starlink помешало россиянам продвинуться в направлении Запорожья. Оккупанты пытались использовать нестандартные средства связи: хотели избежать радиоперехвата. Несмотря на такую осторожность, врагу не удалось провести наступление.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил командир РДК (Российского добровольческого корпуса, — Ред.) Денис Капустин.

Неудачное наступление на Запорожье

По словам военного, штурмовые группы россиян продвигались вперед без раций. Свои действия они координировали с помощью мессенджеров и модифицированных терминалов Starlink. Благодаря такой схеме оккупанты даже получали провиант дронами. Блокировка терминалов привела к мгновенной остановке наступления.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко сообщал об угрозе для Черниговской области. РФ может использовать участок границы с этой областью для потенциального вторжения. Пограничники следят за ситуацией.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ писал о подготовке к наступлению со стороны Беларуси. На украинско-белорусской границе обустраивают специальную "килл-зону". Позиции укрепляют сразу несколькими типами инженерных сооружений.