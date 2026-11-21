Основатель компании «SpaceX» Илон Маск. Фото: Reuters

Американская компания SpaceX бизнесмена Илона Маска привлекла пятерых лоббистов, имеющих связи с Демократической партией США. Компания пытается наладить отношения с демократами на фоне их планов расследовать деятельность Маска, в частности в отношении ограничения работы Starshield для украинских военных.

Об этом сообщает Fox News, передает Новини.LIVE.

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Кого SpaceX наняла для работы с Конгрессом США

Согласно открытым документам, компания начала сотрудничество с Mehlman Consulting. Это фирма в Вашингтоне, которая занимается лоббированием интересов бизнеса и работает с представителями обеих американских партий.

Среди новых лоббистов SpaceX — бывший заместитель руководителя аппарата сенатора-демократа Марии Кантвелл. В январе 2027 года она должна возглавить Комитет Сената США по торговле.

Также в команду вошел бывший помощник вице-президента США Эла Гора. Другие специалисты ранее занимали высокие должности в аппаратах политиков Демократической партии.

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В документах указано, что сотрудничество началось 1 октября 2026 года. К тому времени в США уже прогнозировали победу демократов на выборах в Конгресс.

Какие расследования грозят компании Маска

Демократы планируют проверить несколько направлений деятельности SpaceX. В частности, законодателей интересует, не стала ли американская армия слишком зависимой от услуг компании.

Еще один вопрос касается возможного конфликта интересов из-за отношений Маска с администрацией президента США Дональда Трампа.

Кроме того, конгрессмены хотят разобраться в обстоятельствах ограничения спутниковой связи для украинских военных.

Илон Маск дистанцируется от республиканцев

После неудачных для Республиканской партии промежуточных выборов Маск начал публично дистанцироваться от политического движения MAGA, связанного с Дональдом Трампом.

"Я не уверен, что означает MAGA, но если это что-то вроде слепого следования определенной политике Республиканской партии, то это точно не обо мне", — сказал Маск во время мероприятия The New York Times.

В то же время SpaceX — не единственная крупная технологическая компания, привлекающая лоббистов, имеющих связи среди демократов. Подобный шаг сделала и Palantir, которую также критикуют представители партии.

По данным Fox News, рыночная стоимость SpaceX оценивается почти в 2 трлн долларов. Компания работает в сферах космических технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.

Журналисты обратились за комментариями к SpaceX и Mehlman Consulting. Однако обе компании не ответили на запросы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что представители SpaceX объяснили снижение скорости работы терминалов Starshield в Украине техническими проблемами.

Также Новини.LIVE писали о возможном сокращении государственного финансирования компании. Американские законодатели хотят установить, кто в октябре 2026 года принял решение об ограничении доступа к Starshield и одобрил ли его Белый дом.