Создаем сильную громаду: Буданов присоединился к социальным проектам в Киевской области

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Глава Офиса президента Кирилл Буданов посетил с рабочим визитом Гатненскую территориальную громаду в Киевской области. Глава ОП лично ознакомился с развитием местной инфраструктуры, осмотрел социальные объекты и поддержал инициативы, направленные на повышение безопасности и комфорта жителей.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил председатель Гатненской ОТГ Александр Паламарчук, передает Новини.LIVE.

Буданов проверил развитие инфраструктуры в Гатненской громаде

По словам Паламарчука, визит руководителя Офиса президента позволил оценить реализацию местных инициатив, ведь создание защищенного пространства и качественной инфраструктуры — это фундаментальная основа для укрепления украинских громад и их устойчивого развития даже в условиях полномасштабной войны.

Одним из ключевых пунктов визита стал Гатненский лицей. Кириллу Буданову представили результаты его капитального ремонта и современное укрытие, которое обеспечивает возможность организовать непрерывный и безопасный образовательный процесс для детей.

Особое внимание во время поездки уделили реализованным и перспективным социальным и инфраструктурным проектам громады. Среди них детский сад в Вите-Поштовой, новый парк в Юровке, строительство Центра безопасности в Вите-Поштовой, достройка детского сада и нового ЦНАПа в Гатном.

Также в ходе встреч были обсуждены дальнейшие планы развития. Речь идет, в частности, о строительстве новых амбулаторий в Гатном и Вите-Поштовой, возведении современного противорадиационного укрытия при сельском совете и создании реабилитационного центра для ветеранов в Юровке.

Как писали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина меняет формат сотрудничества с партнерами в сфере обороны. По его словам, акцент постепенно смещается с получения военной помощи на совместное производство вооружения и развитие оборонной промышленности. Также Буданов подчеркнул, что дипломатия должна работать не только над поставками оружия, но и над запуском новых совместных оборонных проектов.

Кроме того, Буданов заявил, что ключевым условием для прекращения российского ракетного террора является укрепление украинской противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что международные партнеры должны ускорить передачу Украине современных ракет и систем ПВО, ведь это поможет защитить мирное население от новых атак. В то же время Украина продолжает работать над укреплением собственного потенциала в сфере противовоздушной обороны.