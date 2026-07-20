Советник Зеленского заявил, что сегодня не стоит ожидать новых назначений

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал информацию о возможных кадровых изменениях в военном руководстве. В частности, речь идет о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. По словам Литвина, сегодня не стоит ожидать назначений.

Об этом Дмитрий Литвин заявил журналистам, передает Новини.LIVE.

Кадровые изменения

"Не стоит ожидать назначений уже сегодня", — подчеркнул Литвин.

Он также призвал более осторожно относиться к информации, которую распространяют анонимные Telegram-каналы.

Что предшествовало

Журналист Виталий Глагола, ссылаясь на собственные источники в ОП и Минобороны, сообщал, что сегодня официально объявят об увольнении Сырского с должности главнокомандующего.

"Скорее всего, начальник Генштаба Андрей Гнатов также будет уволен вместе с Сырским", — сообщил Глагола.

Посты Глаголы. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в разных городах Украины с 16 июля продолжаются митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и с призывом уволить Александра Сырского. Сегодня глава ОП Кирилл Буданов подчеркнул, что позиция общества услышана.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский провел встречи с военными различного уровня. В частности, речь идет об Андрее Билецком, Владимире Горбатюке, Михаиле Драпатом, Олеге Апостоле.