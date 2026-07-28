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Главная Новости дня Солнце активизировалось: какой прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнце активизировалось: какой прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 13:52
Магнитные бури 28 июля: ожидаются ли геомагнитный шторм и солнечные вспышки
У мужчины болит голова, магнитные бури. Фото: Reuters, APA. Коллаж: Новини.LIVE

Во вторник, 28 июля, на Земле не прогнозируется значительных магнитных бурь. В то же время солнечная активность остается умеренной, а специалисты допускают возможность новых вспышек на Солнце.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Какой будет солнечная активность

По данным прогноза, за последние сутки на Солнце зафиксировали две вспышки класса М, самая крупная из которых — М3,2. Также произошло четыре вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю.

Вспышки М-класса относятся к средним по мощности. Вспышка уровня М3,2 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты. Также не исключают возникновение солнечной радиационной бури.

Прогноз магнитных бурь на 28 июля

Ожидается, что геомагнитное поле во вторник будет нестабильным — от спокойного до активного уровня. Солнечная активность останется низкой, однако существует вероятность новых вспышек М-класса.

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Вероятность геомагнитных явлений:

  • небольшой геомагнитный шторм — 10%;
  • сильная геомагнитная буря — 10%;
  • вспышка на Солнце М-класса — 45%;
  • вспышка на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен в настоящее время составляет 40.

Как магнитные бури могут влиять на людей

Магнитные бури могут влиять на самочувствие некоторых людей. В периоды повышенной солнечной активности медики советуют внимательнее следить за состоянием здоровья, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Предупреждения о геомагнитных явлениях помогают заранее учесть возможные факторы риска и подготовиться к изменениям солнечной активности.

Сонце активізувалося: який прогноз магнітних бур на сьогодні - фото 1
У женщины болит голова. Фото: Reuters

Новини.LIVE сообщали, что синоптики Укргидрометцентра представили прогноз погоды в Украине на вторник, 28 июля. Ожидается переменная облачность и постепенное потепление, однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и порывы ветра до 20 м/с.

Новини.LIVE писали, что Наталья Диденко сообщила, что в среду, 29 июля, в отдельных областях Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. В то же время большая часть территории страны будет находиться под влиянием антициклона, поэтому погода будет преимущественно сухой и комфортной.

космос Солнце магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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