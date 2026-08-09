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Главная Новости дня Солдат наводил российские БпЛА на свою воинскую часть: решение суда

Солдат наводил российские БпЛА на свою воинскую часть: решение суда

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 03:32
Суд поместил военного под стражу за сотрудничество с РФ
Судебное заседание, задержанный военнослужащий. Фото: Днепровский государственный университет внутренних дел, "Громадське радіо". Коллаж: Новини.LIVE

В Полтаве солдат сотрудничал с РФ. Военный помогал россиянам планировать удары по защитникам Украины. На данный момент он находится под стражей.

Об этом говорится в постановлении, которое Шевченковский районный суд Полтавы вынес 7 августа, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант занимал должность аккумуляторщика отделения ремонта и зарядки аккумуляторных батарей взвода технического обеспечения воинской части.

В июне текущего года он согласился отправить россиянам фотографии, на которых было видно, где располагаются подразделения воинской части, как они перемещаются и где хранится военная техника. За такую "услугу" куратор пообещал заплатить мужчине полторы тысячи гривен.

Боец отправил данные в Telegram-канал — 11 июля текущего года армия РФ нанесла удар по месту, где временно остановились военнослужащие.

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Военному сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). В течение 60 суток нарушитель будет находиться под стражей без права на внесение залога. Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения и конфискация имущества.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора сообщал, что в Черниговской области вынесли приговор полицейской. Сотрудница правоохранительных органов совершила ДТП, в результате которого погибла шестилетняя девочка. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Чернігів писал, что медсестру осудили за взяточничество. Женщина предлагала военнообязанному за деньги получить "нужное" решение касательно пригодности к службе. Ее оштрафовали на 34 тысячи гривен.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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