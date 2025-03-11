Ермак заявил, что во время переговоров с США были разные варианты гарантий безопасности

Руководитель ОПУ Андрей Ермак на переговорах в Саудовской Аравии. Фото: ОПУ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на столе сегодня во время переговоров в Саудовской Аравии были разные варианты гарантий безопасности, но они 100% предотвратят любую агрессию в будущем.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 11 марта.

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"На столе сегодня разные варианты гарантий безопасности, но они 100% будут предотвращать любую агрессию в будущем", — сказал глава Офиса президента.

А также отметил, что о конкретных подробностях еще говорить рано, ведь переговоры по гарантиям безопасности еще продолжаются.

В то же время, по словам Ермака, Украина будет учитывать свой предыдущий опыт "Будапештского меморандума" и "Минских договоренностей", чтобы гарантии действительно работали, а не были "только на бумаге".

Отметим, что Ермак также сообщил, когда команды начнут обгорнення 30-дневного прекращения огня. По его словам, это уже произойдет на следующей неделе.

Кроме того, глава ОПУ заверил, что Украина и в дальнейшем сохраняет прочные партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки.