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Главная Новости дня Снегирев: Украина не будет производить ракеты PAC-3 для системы Patriot

Снегирев: Украина не будет производить ракеты PAC-3 для системы Patriot

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 17:01
Ракеты PAC-3 для системы «Патриот»: будут ли их производить в Украине
Дмитрий Снегирев. Фото: rozmova.wordpress

Украина не сможет самостоятельно производить ракеты PAC-3 для американских комплексов Patriot даже в случае получения соответствующих лицензий. По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, производство таких ракет в случае передачи технологий будет размещено в Германии.

Об этом эксперт заявил в эфире День.LIVE.

Где могут производить ракеты PAC-3

По словам Снегирева, основным условием американской стороны в случае передачи лицензий будет размещение производства на территории Германии, а не Украины.

Эксперт объяснил такое решение не только соображениями безопасности. По его словам, в Украине сохраняется постоянная угроза российских ракетных ударов, из-за чего предприятия оборонно-промышленного комплекса могут стать целями для российских атак.

"Основное требование американской стороны, даже если бы они и передали лицензии, — производство на территории ФРГ, а не Украины", — отметил Снегирев.

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Он также обратил внимание на риски, связанные с защитой технологической документации. По словам аналитика, в Вашингтоне могут опасаться, что информация о производстве ракет PAC-3 потенциально может попасть к российским спецслужбам через коррумпированных чиновников.

Снегирев добавил, что не понимает, почему в украинских СМИ появились сообщения о возможности производства таких ракет именно в Украине.

Ракеты PAC-3 являются одним из ключевых компонентов системы противовоздушной обороны Patriot и предназначены, в частности, для перехвата баллистических целей. Их производство требует сложных технологий и соответствующей инфраструктуры.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot. В то же время глава государства отметил, что нынешних объемов недостаточно, а в 2026 году их количество сократилось по сравнению с предыдущим годом.

Новини.LIVE сообщали, что американская сторона рассматривает возможность передачи Украине уникальных технологий, которые позволят самостоятельно производить зенитно-ракетные комплексы Patriot. В то же время реализация такой инициативы продвигается с трудом из-за ряда серьезных юридических и технических препятствий.

Дмитрий Снегирев прямой эфир Новини.LIVE Patriot
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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