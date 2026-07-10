СМИ: США поразили в Иране мост, который служил торговле РФ и Китая

Авиация США. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

США в ночь на 9 июля (по Киеву) повторно нанесли серию ударов по Ирану после того, как Тегеран 7 июля атаковал три торговых судна в Ормузском проливе. Во время второй атаки под удар американских войск железнодорожный мост, который соединяет Россию и Китай.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters и The Times of Israel.

Что известно про атаку на мост

Как пишет иранское агентство Fars, в результате ночной атаки, один из авиаударов повредил железнодорожный мост в провинции Голестан на северо-востоке Ирана.

Железнодорожная трасса, на которой расположен мост, проходит через Туркменистан и Казахстан и является ключевым торговым путем между Китаем и РФ.

Причем с конца 2025 года Россия активно его использует. Особое значение железная дорога приобрела после начала блокады Ормузского пролива, когда США заблокировали иранские порты в Персидском заливе.

Однако, как заявляется, ремонт моста будет завершен в ближайшее время.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что для него перемирия с Ираном закончилось. По его словам, иранское руководство является лжецами.

Также мы писали, что во время первой атаки после срыва перемирия, США нанесли удары по военной инфраструктуре Ирана.