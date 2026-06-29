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СМИ: как лечебные меры Буданова помогают Банковой

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 16:33
Влияние Буданова на Банковой: эксперт заявил о положительных изменениях
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Присутствие руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова на Банковой положительно сказывается на принятии стратегических государственных решений и способствует реализации инициатив, укрепляющих украинскую государственность.

Такое мнение высказал в Facebook председатель Украинского клуба безопасности, эксперт Юрий Гончаренко, передает Новини.LIVE.

Действия Буданова

По словам эксперта, несмотря на критическое отношение к отдельным представителям действующей власти, последние решения ОП демонстрируют качественные изменения, которые он связывает именно с влиянием Буданова.

"Присутствие рядом Кирилла Буданова, очевидно, и оказывает то лечебное воздействие, которое приносит полезные плоды", — отметил Гончаренко.

В качестве примера он привел инициативу создания Национального Пантеона. По его мнению, в случае ее окончательного утверждения это решение может стать определяющим для политики национальной памяти Украины и повлиять на изменение подходов в отношениях с Польшей.

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Кроме того, Гончаренко считает, что влияние Буданова ощущается и во внешней политике. По его словам, успехи украинских Сил обороны открыли новые возможности для переговоров с международными партнерами, а Банковая все больше переходит к модели общения с позиции силы.

"Буданов, несмотря на смену места работы, гарантированно сохранил связь с ГУР. И, как минимум, обладает полной информацией о наших действиях и их результатах. И, что важно, привык говорить с позиции силы", — подчеркнул Гончаренко.

Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов прокомментировал внесение в Раду законопроекта о создании Национального Пантеона. Он подчеркнул, что эта инициатива является важным шагом к восстановлению исторической справедливости, укреплению национального единства и формированию культуры памяти.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил начать подготовку проекта ежегодного послания к ВРУ о внутреннем и внешнем положении государства. С этой целью была сформирована специальная рабочая группа, которую возглавил Буданов.

Офис президента Украина Кирилл Буданов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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