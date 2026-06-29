Вплив Буданова на Банковій: експерт заявив про позитивні зміни

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Присутність керівника Офісу Президента Кирила Буданова на Банковій позитивно впливає на ухвалення стратегічних державних рішень та допомагає реалізовувати ініціативи, які посилюють українську державність.

Таку думку висловив у Facebook голова Українського безпекового клубу, експерт Юрій Гончаренко, передає Новини.LIVE.

Дії Буданова

За словами експерта, попри критичне ставлення до окремих представників чинної влади, останні рішення ОП демонструють якісні зміни, які він пов'язує саме з впливом Буданова.

"Присутність поруч Кирила Буданова, вочевидь, і робить ту лікувальну дію, що дає корисні плоди", — зазначив Гончаренко.

Як приклад він згадав ініціативу створення Національного Пантеону. На його думку, у разі її остаточного затвердження це рішення може стати визначальним для політики національної пам’яті України та вплинути на зміну підходів у відносинах із Польщею.

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Крім того, Гончаренко вважає, що вплив Буданова відчувається і в зовнішній політиці. За його словами, успіхи українських Сил оборони відкрили нові можливості для переговорів із міжнародними партнерами, а Банкова дедалі більше переходить до моделі спілкування з позиції сили.

"Буданов, попри зміну місця роботи, гарантовано лишив зв'язок з ГУР. Та як мінімум володіє повною інформацією про наші дії та їх результат. І, що важливо, звик говорити з позиції сили", — наголосив Гончаренко.

Як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов коментував внесення до Ради законопроєкту про створення Національного Пантеону. Він наголосив, що ініціатива є важливим кроком до відновлення історичної справедливості, зміцнення національної єдності та формування культури памʼяті.

Раніше український лідер Володимир Зеленський доручив розпочати підготовку проєкту щорічного послання до ВРУ щодо внутрішнього та зовнішнього становища держави. З цією метою сформували спеціальну робочу групу, яку очолив Буданов.