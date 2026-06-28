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Главная Новости дня Буданов поддержал законопроект Зеленского об Украинском национальном пантеоне

Буданов поддержал законопроект Зеленского об Украинском национальном пантеоне

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Дата публикации 28 июня 2026 18:00
Буданов высказался об инициативе Зеленского по поводу Национального пантеона: подробности
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса Президента Украины поддержал инициативу президента Владимира Зеленского по созданию Украинского национального пантеона. По его словам, принятие соответствующего закона станет важным шагом для сохранения исторической памяти и чествования борцов за независимость Украины.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Буданов об Украинском национальном пантеоне

Глава ОП подчеркнул, что никто больше не сможет навязывать украинцам, кого считать героями, какие праздники отмечать и какую историю помнить.

"Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право на свободу собственного выбора и национальную независимость наши предки боролись сотни лет, и именно за это сегодня проливают кровь наши воины", — заявил Буданов.

Он подчеркнул, что память о защитниках Украины должна жить вечно, а будущие поколения должны знать и чтить тех, кто отдал свою жизнь за свободу государства.

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Буданов напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об Украинском национальном пантеоне".

По его словам, эта инициатива является важным шагом к восстановлению исторической справедливости, укреплению национального единства и формированию культуры памяти.

"Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об Украинском национальном пантеоне". Это решительный и очень нужный шаг для восстановления исторической справедливости, консолидации нашего общества и заложения фундамента памяти для следующих поколений. Этот документ является свидетельством нашей государственной зрелости", — отметил он.

Глава Офиса Президента также выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшее время поддержит президентскую инициативу.

"Убежден, что украинский парламент понимает важность такой инициативы и как можно скорее рассмотрит и примет этот законопроект", — подчеркнул Буданов.

Новини.LIVE сообщали, что по случаю 30-й годовщины Конституции Украины глава Офиса Президента Кирилл Буданов выразил благодарность всем украинцам, которые ежедневно работают ради защиты государства. По его словам, Основной Закон сегодня является не только юридическим документом, но и реальным фундаментом безопасности Украины.

Новини.LIVE информировали, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов встретился с представителями Федерации стронгменов Украины, которые развивают ветеранское движение. Он поддержал их деятельность и отметил её важность.

Владимир Зеленский Офис президента Кирилл Буданов
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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