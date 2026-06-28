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Главная Новости дня Буданов поддержал развитие ветеранского спорта

Буданов поддержал развитие ветеранского спорта

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 12:44
Буданов выразил поддержку ветеранскому спорту
Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел встречу с представителями Федерации стронгменов Украины, занимающимися развитием ветеранского движения. Он выразил поддержку их деятельности.

Об этом сообщил военнослужащий Вооружённых сил Украины и участник "Игр Непокоренных" Богдан Крупский, передаёт Новини.LIVE.

Буданов поддержал ветеранский спорт

"Кирилл Буданов заехал к нам, чтобы поддержать ветеранский спорт и его развитие", — отметил военный.

Ветеранский спорт в Украине является одним из важных направлений физической и психологической реабилитации военных, получивших ранения или травмы во время войны против России.

Федерация стронгменов Украины активно привлекает ветеранов к адаптивным видам спорта. Многие украинские военные после ранений становятся участниками международных соревнований, в частности Invictus Games и United Nations Games, представляя Украину на мировом уровне.

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Ранее Кирилл Буданов также заявлял, что ветераны должны стать настоящими моральными авторитетами украинского общества.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что даже в условиях полномасштабной войны Украина продолжает обеспечивать работу демократических институтов и защиту прав своих граждан. По его словам, именно это является примером украинской оборонной демократии.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов возглавил специальную рабочую группу, которая будет готовить ежегодное послание президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский, поручив подготовить документ к 1 декабря 2026 года.

спорт ветераны Кирилл Буданов
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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