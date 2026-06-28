Буданов висловив підтримку ветеранському спорту

Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів зустріч із представниками Федерації стронгмену України, які займаються розвитком ветеранського руху. Він висловив підтримку їхній діяльності.

Про це повідомив військовий Збройних сил України і учасник "Ігор Нескорених" Богдан Крупський, передає Новини.LIVE.

Буданов підтримав ветеранський спорт

"Кирило Буданов заїхав до нас, щоб підтримати ветеранський спорт та його розвиток", — зазначив військовий.

Ветеранський спорт в Україні є одним із важливих напрямів фізичної та психологічної реабілітації військових і силовиків, які отримали поранення або травми під час війни проти Росії.

Федерація стронгмену України активно залучає ветеранів до адаптивних видів спорту. Чимало українських військових після поранень стають учасниками міжнародних змагань, зокрема Invictus Games та United Nations Games, представляючи Україну на світовому рівні.

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Раніше Кирило Буданов також заявляв, що ветерани мають стати справжніми моральними авторитетами українського суспільства.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує забезпечувати роботу демократичних інституцій та захист прав своїх громадян. За його словами, саме це є прикладом української оборонної демократії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов очолив спеціальну робочу групу, яка готуватиме щорічне послання президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський, доручивши підготувати документ до 1 грудня 2026 року.