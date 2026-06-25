Смерти мобилизованных в полку "Скала": может потребоваться эксгумация тел

Украинский военнослужащий. Иллюстративное фото: Сухопутные войска

Карина Приходько Редактор

В рамках расследования дела о гибели мобилизованных военнослужащих в полку "СкалаФ" следствие может прибегнуть к эксгумации тел погибших для проведения дополнительных экспертиз. Это поможет проверить, соответствуют ли официальные выводы реальным причинам смерти.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила адвокат и член Совета общественного контроля при НАБУ (2018–2020 гг.) Татьяна Козаченко в эфире Вечір.LIVE.

Смерти мобилизованных в полку "Скала"

Козаченко отметила, что отстранение командира полка Юрия Гаркавого на время проведения расследования не свидетельствует о его вине, однако демонстрирует серьезность ситуации и необходимость тщательной проверки всех обстоятельств.

По ее словам, большое количество смертей среди мобилизованных вызывает вопросы и требует всестороннего изучения. Для этого правоохранительные органы должны провести комплекс следственных действий.

"Количество смертей действительно свидетельствует о том, что проблемы есть. Но для того, чтобы все установить, должны быть проведены соответствующие следственные действия. Это означает, что будут допрашиваться люди, и это не только родственники умерших. Должна быть проведена эксгумация тел", — сказала адвокат.

В то же время одним из ключевых этапов расследования могут стать судебно-медицинские экспертизы после эксгумации тел. Они позволят установить реальные причины смерти и проверить, соответствуют ли официальные выводы фактическим обстоятельствам.

"Если в случаях, где в качестве причины смерти было указано воспаление легких, возникают вопросы относительно возможных травм, то именно экспертизы могут дать ответ на эти вопросы", — пояснила Татьяна Козаченко.

Как писали Новини.LIVE, командира 425-го полка "Скала" отстранили от работы на время расследования. Решение было принято на фоне резонансного расследования о вероятных системных нарушениях прав военнослужащих в учебных центрах подразделения.

В то же время Дмитрий Лубинец заявил, что проверяет возможные случаи пыток в полку "Скала". Он подчеркнул, что не оставляет это без внимания.