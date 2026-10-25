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Скончался последний ветеран дивизии Галичина Дмитрий Марусяк

Ua ru
25 октября 2026 14:09
Ушел из жизни последний ветеран дивизии «Галичина» Дмитрий Марусяк facebook.com/oleh.rovinets
Ветеран дивизии "Галичина" Дмитрий Марусяк. Фото: facebook.com/oleh.rovinets

В Ивано-Франковской области скончался Дмитрий Марусяк, последний в Украине ветеран дивизии «Галичина». Он ушел из жизни на 102-м году жизни. Он боролся против порабощения государства, а последние годы жизни прожил в селе Лиски Коломыйского района.

Об этом сообщает историк Игорь Иваньков, передает Новини.LIVE.

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Умер последний ветеран дивизии "Галичина"

О смерти ветерана сообщил историк Игорь Иваньков, он выразил соболезнования семье и поблагодарил его за службу против представителей РФ.

"Сегодня перестало биться сердце последнего в Украине дивизионца Дмитрия Марусяка… Господь призвал воина в свои небеса на 102-м году жизни. Искренние соболезнования семье комбатанта! Больно… Спасибо, дорогой побратим, за твой подвиг и твою борьбу с московитской наволочью!", — написал Иваньков.

Что известно о Дмитрии Марусяке

Дмитрий Марусяк родился 2 июля 1925 года в селе Коршев Ивано-Франковской области. Ветеран рос в многодетной семье, а его отец участвовал в Первой мировой войне. Позже Марусяк с братом были вывезены в Германию на принудительные работы во время Второй мировой войны.

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Впоследствии, взяв отпуск, он записался в "Галичину" и получил уведомление о зачислении. Он находился в Штирии, в Австрии, а затем проходил военную подготовку в Альпах и несла службу в подразделениях зенитной артиллерии.

После окончания Второй мировой войны Марусяка мобилизовали в армию СССР, он служил в Румынии и скрывал свою службу в "Галичине". Ветеран сбежал оттуда, за что отбывал наказание в Хабаровском крае. После возвращения домой он скрывал своё прошлое и был членом Львовской станицы братства бывших воинов Украинской дивизии "Галичина".

Мы писали, что ушел из жизни народный артист Украины Федор Стригун. Он посвятил свою жизнь украинскому театру, был выдающимся актером и режиссером. Ему было 87 лет.

Новини.LIVE сообщали, что скончалась госпитальерша, ветеран и журналистка Елена Шарговская с позывным "Джейн". Женщина отправлялась в самые опасные участки фронта, чтобы спасать людей.

война смерть Вторая мировая война Украина история Ивано-Франковская область
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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