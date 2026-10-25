Ветеран дивізії "Галичина" Дмитро Марусяк. Фото: facebook.com/oleh.rovinets

На Івано-Франківщині помер Дмитро Марусяк, останній в Україні ветеран дивізії "Галичина". Він пішов із життя на 102-му році життя. Він боровся проти поневолення держави, а свої останні роки чоловік мешкав у селі Ліски Коломийського району.

Про це повідомляє історик Ігор Іваньков, передає Новини.LIVE.

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Помер останній ветеран дивізії "Галичина"

Про смерть ветерана повідомив історик Ігор Іваньков, він висловив співчуття родині та подякував йому за службу проти представників РФ.

"Сьогодні перестало битися серце останнього в Україні дивізійника Дмитра Марусяка… Господь покликав вояка у свої засвіти на 102-му році життя. Щирі співчуття родині комбатанта! Болить… Дякую, дорогий побратиме, за Чин і Твою боротьбу з московитською наволоччю!", — написав Іваньков.

Що відомо про Дмитра Марусяка

Дмитро Марусяк народився 2 липня 1925 року в селі Коршів Івано-Франківської області. Ветеран зростав у багатодітній родині, а його батько брав участь в Першій світовій війні. Вже пізніше, Марусяк з братом були вивезені до Німеччини задля примусових робіт під час Другої світової.

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Згодом взявши відпустку, він записався до "Галичини" і отримав повідомлення про зарахування. Він перебував у Штирії, в Австрії, а згодом проходив військову підготовку в Альпах та проходив службу у підрозділах зенітної артилерії.

Після завершення Другої світової війни Марусяка мобілізували до війська СРСР, він служив в Румунії й приховував службу в "Галичині". Ветеран втік звідти, за що відбував покарання у Хабаровському краї. Після повернення додому, він приховував власне минуле та був членом Львівської станиці братства колишніх вояків Української дивізії "Галичина".

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