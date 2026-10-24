Олена Шарговська "Джейн". Фото: facebook.com/yana.hospitallers

У віці 43 років померла госпітальєрка, ветеранка та журналістка Олена Шарговська із позивним "Джейн". Її участь у війні розпочалася у 2015 році з роботи в Першому добровольчому мобільному шпиталі імені Миколи Пирогова. Згодом вона приєдналася до Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри".

Про це повідомила народна депутатка та засновниця Медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич, передає Новини.LIVE.

Реклама

Смерть Олени Шарговська

Після опанування тактичної медицини "Джейн" вирушала на найнебезпечніші напрямки фронту, щоб врятувати поранених. Дорогою до стабілізаційних пунктів вона надавала допомогу українським військовим і боролася за їхні життя.

Олена Шарговська "Джейн". Фото: facebook.com/yana.hospitallers

У вересні 2022 року Олена Шарговська приєдналася до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Там вона продовжила рятувати життя та навчання військових такмеду. Крім того, "Джейн" продовжувала ротації в "Госпітальєрів".

"До війни та в цивільному житті вона була журналісткою, редакторкою та непохитною захисницею прав жінок у війську. Світла пам’ять, посестро. Дякуємо, що була з нами. За кожне врятоване життя. За твій вибір бути госпітальєркою! Честь!" — додала Зінкевич.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, у віці 86 років після тривалої тяжкої хвороби пішов із життя народний артист України Федір Стригун. Він був актором і режисером, який присвятив багато років служінню українському театральному мистецтву.

А нещодавно в Одесі помер відомий фотограф і фотожурналіст Олег Куцький, який понад 60 років присвятив мистецтву фото. Його роботи здобували визнання не лише в Україні, а й за кордоном.