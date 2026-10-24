Елена Шарговская "Джейн". Фото: facebook.com/yana.hospitallers

В возрасте 43 лет умерла госпитальерка, ветеран и журналистка Елена Шарговская с позывным "Джейн". Ее участие в войне началось в 2015 году с работы в Первом добровольческом мобильном госпитале имени Николая Пирогова. Впоследствии она присоединилась к Медицинскому добровольческому батальону "Госпитальеры".

Об этом сообщила народный депутат и основательница Медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, передает Новини.LIVE.

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Смерть Елены Шарговской

Освоив тактическую медицину, "Джейн" отправлялась на самые опасные участки фронта, чтобы спасать раненых. По дороге к стабилизационным пунктам она оказывала помощь украинским военным и боролась за их жизни.

Елена Шарговская "Джейн". Фото: facebook.com/yana.hospitallers

В сентябре 2022 года Елена Шарговская присоединилась к Международному легиону ВСУ. Там она продолжила спасать жизни и обучать военных тактической медицине. Кроме того, "Джейн" продолжала ротации в "Госпитальерах".

"До войны и в гражданской жизни она была журналисткой, редактором и непоколебимой защитницей прав женщин в армии. Светлая память, сестра. Спасибо, что была с нами. За каждую спасенную жизнь. За твой выбор быть госпитальеркой. Честь!" — добавила Зинкевич.

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