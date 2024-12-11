Расстрел украинских пленных — Лубинец рассказал, сколько случаев удалось подтвердить за 2024 год

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

За 2024 год российские военные расстреляли 109 украинских военнопленных, и это лишь те цифры, которые удалось официально подтвердить. В то же время, от международного сообщества действенной реакции на эти военные преступления не было.

Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Нам удается больше официально зафиксировать нарушение прав украинских военнопленных, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных. Если за предыдущие годы удалось зафиксировать общее количество 177, то вы понимаете, что по сравнению с 2024 годом это было сделано гораздо меньше", — рассказал Лубинец.

Как он отметил, разведывательные и правоохранительные органы неоднократно сообщали о частых случаях нарушения россиянами прав военнопленных.

"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций. Когда нам удавалось это зафиксировать — мы это делаем", — добавил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Кроме того, Лубинец проинформировал, что действенной реакции международного сообщества на эти военные преступления не последовало.

Напомним, недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что Россия отказывает украинским военнопленным в медицинской помощи. Более того, Кремль лишает удерживаемых украинцев права на связь с семьями и применяет пытки.

Также мы писали, что по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в результате захватнических действий РФ, в Украине разрушены или повреждены более чем 250 тысяч зданий.