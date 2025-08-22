Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Похожие на 5 статью НАТО — Зеленский о гарантиях безопасности

Похожие на 5 статью НАТО — Зеленский о гарантиях безопасности

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 16:10
Гарантии безопасности для Украины — Зеленский сказал, какие должны быть
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть похожими на 5 статью НАТО. По поводу этого сейчас ведутся переговоры.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Марком Рютте 22 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть похожими на 5 статью НАТО. По его словам, США уже присоединились к ним и сейчас вместе с партнерами на всех уровнях ведутся переговоры по формированию этих гарантий.

"Сейчас практически каждый день продолжаются переговоры по фактическому наполнению гарантий безопасности для Украины. На уровне советников по вопросам безопасности, военных и дипломатов всех команд", — заявил глава государства.

Напомним, Марк Рютте объяснил, какие должны быть гарантии безопасности для Украины. По его словам, они должны предостерегать Путина от нападения в любое время.

В то же время Владимир Зеленский отреагировал на то, что гарантий безопасности требует Россия. Он не понимает, зачем они ей, ведь именно РФ является страной-агрессором.

Владимир Зеленский НАТО перемирие война в Украине гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации