Гарантии безопасности для Украины — Зеленский сказал, какие должны быть

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть похожими на 5 статью НАТО. По поводу этого сейчас ведутся переговоры.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Марком Рютте 22 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть похожими на 5 статью НАТО. По его словам, США уже присоединились к ним и сейчас вместе с партнерами на всех уровнях ведутся переговоры по формированию этих гарантий.

"Сейчас практически каждый день продолжаются переговоры по фактическому наполнению гарантий безопасности для Украины. На уровне советников по вопросам безопасности, военных и дипломатов всех команд", — заявил глава государства.

Напомним, Марк Рютте объяснил, какие должны быть гарантии безопасности для Украины. По его словам, они должны предостерегать Путина от нападения в любое время.

В то же время Владимир Зеленский отреагировал на то, что гарантий безопасности требует Россия. Он не понимает, зачем они ей, ведь именно РФ является страной-агрессором.