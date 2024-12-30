Новое подозрение командиру 211 бригады — Побережнюка задержали под залог 12 млн грн

Олег Побережнюк под стражей. Иллюстративное фото: varta1.com.ua

Командира 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка в понедельник, 30 декабря, снова взяли под стражу. Накануне ему сообщили о новом подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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Так, Побережнюку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов 112 тысяч гривен.

В то же время прокуроры просили суд о залоге в размере 40 миллионов гривен, а также подали ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, 19 декабря командиру 211-й бригады Олегу Побережнюку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями. У воинов требовали деньги, били и даже привязывали к кресту.

Уже 20 декабря он вышел под залог в размере 908 тысяч 400 гривен.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрении командиру одного из взводов 211-й понтонно-мостовой бригады, который приказал привязать солдата к деревянному кресту.