Скандал с Орденом Белого Орла: бывший депутат Польши отказался от награды

Пётр Фоглер. Фото: Piotr Fogler/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Бывший депутат Сейма Польши Пётр Фоглер вернул "Золотой крест за заслуги" действующему президенту Каролю Навроцкому, заявив о протесте против его решений. Политик также выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Пётра Фоглера.

"Жест протеста против нелепых решений"

Фоглер подчеркнул, что его шаг направлен не против предыдущего президента Польши, который вручал ему награду, а именно против нынешнего главы государства.

"Это не жест в адрес того президента, который мне его вручал, потому что я уважаю его, а в адрес нынешнего обитателя Бельведера, который все больше издевается над Польшей и над всеми нами", — заявил экс-депутат.

Он резко раскритиковал политический курс Навроцкого, назвав его действия "кошмаром".

Контекст вокруг наград

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман также сообщил о возвращении Кавалерского креста Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".

Он заявил, что этот шаг является проявлением солидарности с Украиной и президентом Владимиром Зеленским, а не проявлением неуважения к польскому народу.

Накануне Владимир Зеленский вернул Орден Белого Орла президенту Польши. Вслед за ним ряд украинских политиков и чиновников также отказались от своих польских наград, среди них — Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также представители Офиса президента и дипломатического корпуса.

Новини.LIVE сообщали, что президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его словам, это связано с тем, что в польском обществе был превышен "порог чувствительности" в вопросах исторической памяти. В то же время польский президент подчеркнул, что поляки хорошо осознают цену борьбы за независимость и понимают угрозу со стороны России.

Новини.LIVE сообщали, что пятый президент Украины Петр Порошенко также заявил об отказе от польского ордена Белого Орла. Такое решение он принял после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил этой награды Владимира Зеленского. В своём заявлении Порошенко подчеркнул, что этот шаг носит политический характер и связан с более широким контекстом украинско-польских отношений.