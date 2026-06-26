Синоптик Диденко сообщила о резком повышении температуры завтра

Люди отдыхают у воды в жару. Фото: REUTERS/Alice Sacco

Альбина Заречная Редактор

Погода в Украине завтра, 27 июня, обещает быть жаркой. Местами температура воздуха поднимется до +35 °C. Кроме того, местами возможны небольшие осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 27 июня

Диденко отметила, что жара с запада Европы будет постепенно распространяться в восточном направлении. В частности, 28 июня в большинстве областей Украины будет +29...+34 °C, в западных — +33...+37 °C.

Погода в Украине 27 июня. Фото: Meteopost

Завтра жара достигнет западной части страны, где температура воздуха составит +30...+35 °C, на остальной территории будет немного прохладнее — +26...+29 °C.

Кроме того, в выходные локальные дожди с грозами наиболее вероятны в восточных областях и местами в центральной части. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Погода в Украине 28 июня. Фото: Meteopost

"В воскресенье-понедельник максимальная температура воздуха ожидается на западе Украины — +33...+38 °C", — сообщила Диденко.

По ее словам, ослабление жары ожидается примерно со 2 июля.

Погода в Киеве 27–28 июня

В столице в эти выходные значительные осадки маловероятны. Температура воздуха 27 июня составит +29 °C, а 28 июня — +32 °C. В то же время 29 июня ожидается жара до +34 °C.

Как писали Новости.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, в ближайшие дни в Украине значительно усилится жара. Местами синоптики прогнозируют +38 °C.

А магнитных бурь на Земле 26 июня не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С, которые не оказывают существенного влияния.